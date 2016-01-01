هنفطر إيه النهاردة.. سلطة تونة وبطاطس ودجز اللذيذة

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هنفطر إيه النهاردة.. سلطة تونة وبطاطس ودجز اللذيذة

وجبة الإفطار من أهم الوجبات، فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية في الصباح، لذا نحرص على أن نقدم لكِ وجبات فطار متنوعة ومختلفة وتحتوي على العديد من القيم الغذائية، تعرفي على وجبة فطور اليوم للشيف غادة التلي وأميرة شنب.

مقادير سلطة التونة :-

جرجير
2 علبة تونة صحيحة
ملح وفلفل
كمون
ثوم مفروم
عصير ليمون
كوب ذرة حلوة
كوب بصل أخضر مفروم
كوب شبت مفروم
كوب بصل احمر جوليان
كوب طماطم جوليان بدون بذور

- طريقة تحضير سلطة التونة :

* تخلط كل المكونات ثم تقدم مع "الملح والفلفل والكمون والثوم وعصير الليمون".

- مقادير بطاطس ودجز :-

نصف كيلو بطاطس
2 ملعقة كبيرة زيت
1 ملعقة كبيرة دقيق
1 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1 ملعقة صغيرة روزماري أو زعتر
1 ملعقة صغيرة بابريكا
ملح
فلفل أسود
- طريقة تحضير بطاطس ودجز:

* يخلط زيت زيتون مع البطاطس المقطعة أرباع (ودجز)
* تضاف التوابل من ملح وفلفل ودقيق وبودرة ثوم وروزماري وزعتر وبابريكا
* وتقلب جيدا حتى تغلف جميع قطع البطاطس بالتتبيلة
* ترص في صينية فرن وتدخل فرن ساخن حتى تنضج
* تقدم ساخنة

المصدر: صدى البلد

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