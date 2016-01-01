وجبة الإفطار من أهم الوجبات، فهي تمد الجسم بالطاقة والحيوية في الصباح، لذا نحرص على أن نقدم لكِ وجبات فطار متنوعة ومختلفة وتحتوي على العديد من القيم الغذائية، تعرفي على وجبة فطور اليوم للشيف غادة التلي وأميرة شنب.
مقادير سلطة التونة :-
جرجير
2 علبة تونة صحيحة
ملح وفلفل
كمون
ثوم مفروم
عصير ليمون
كوب ذرة حلوة
كوب بصل أخضر مفروم
كوب شبت مفروم
كوب بصل احمر جوليان
كوب طماطم جوليان بدون بذور
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التعليقات على هنفطر إيه النهاردة.. سلطة تونة وبطاطس ودجز اللذيذة
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