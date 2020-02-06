استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 23-2 -2020، عن أسعار الذهب، والتى سجلت ارتفاعا جنونيا فى الأسواق مقارنة بأمس، السبت.
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 سجل 604 جنيهات بدلا من 591 جنيها أمس، السبت.
عيار 21 سجل 705 جنيهات بدلا من 690 أمس، السبت.
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التعليقات على ارتفاع جنونى.. أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد 23-2-2020..
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