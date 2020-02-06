ارتفاع جنونى.. أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد 23-2-2020..

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ارتفاع جنونى.. أسعار الذهب فى الأسواق اليوم الأحد 23-2-2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم، الأحد 23-2 -2020، عن أسعار الذهب، والتى سجلت ارتفاعا جنونيا فى الأسواق مقارنة بأمس، السبت.

أسعار الذهب اليوم
عيار 18 سجل 604 جنيهات بدلا من 591 جنيها أمس، السبت.

عيار 21 سجل 705 جنيهات بدلا من 690 أمس، السبت.

عيار 24 سجل 805 جنيهات للجرام بدلا من 789 أمس، السبت.

الجنيه الذهب 5640 جنيها بدلا من 5520 أمس، السبت.

المصدر: صدى البلد

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