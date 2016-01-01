شركة إماراتية تبدأ توصيل البنزين ديليفري في مصر بالطلب عبر تطبيق ذكي

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شركة إماراتية تبدأ توصيل البنزين ديليفري في مصر بالطلب عبر تطبيق ذكي

وقعت شركة كافو CAFU الإماراتية مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للبترول في مصر، من أجل تقديم خدمة توصيل البنزين ديليفري في مصر، لتصبح مصر أول دولة أفريقية تقدم فيها كافو الإماراتية خدماتها خلال العام الجاري.

وتنص مذكرة التفاهم على تقديم خدمات توصيل الوقود ديليفري للمنازل وعلى الطرق في مصر، بما يتوافق مع اللوائح ومعايير السلامة، حيث يتم طلب الوقود من الشركة عبر تطبيق ذكي مخصص لذلك.

ويحتاج العملاء إدخال موقع سيارتهم ونوع الوقود المطلوب والكمية المطلوبة عبر التطبيق الذكي على هواتفهم الذكية، وكذلك تحديد وقت التسليم، ليتم حصولهم على الخدمة، وسوف يتم سداد قيمة الوقود عبر بطاقات الائتمان، فيزا وماستر كارد، أو بطاقات الخصم، من خلال التطبيق الذكي.

وتعد كافو CAFU الإماراتية، والتي تأسست في عام 2018، أول شركة في المنطقة العربية لتوصيل الوقود، وهي تقدم خدمة شحن البنزين Super 98 وSuper 95 بنفس سعر محطة الوقود المحلية في الإمارات.

المصدر: مشبك

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