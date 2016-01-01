

7 أعراض للأورام العصبية 7 أعراض للأورام العصبية

الأعراض المبكرة والأكثر شيوعًا للأورام العصبية الصوتية هي:

1- فقدان السمع في أذن واحدة ، عادة ما يكون ذلك تدريجيًا ، ولكن يمكن أن يحدث فجأة في 10٪ من الحالات.

2- طنين الأذن ، صوت رنين أو صاخبة أو مزعجة في الأذن عندما لا يكون هناك صوت خارجي.

تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:

1- الدوخة أو فقدان التوازن.

2- تنميل في الوجه.

3- صداع الراس.

4- ضعف الوجه.

5- تشوش ذهني .

معظم الأورام العصبية الصوتية تنمو ببطء ، مع مرور سنوات قبل أن تصبح كبيرة بما يكفي لإحداث الأعراض، معدل النمو المتوسط هو 2 مم / سنة ينمو عدد قليل من الأورام العصبية الصوتية بمعدل أسرع، ما لا يقل عن 10 ٪ من جميع الأورام العصبية الصوتية وجدت مرة واحدة ، لا تظهر المزيد من النمو، لا توجد وسيلة لمعرفة معدل نمو أي ورم إلا عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الدوري.