7 أعراض للأورام العصبية

الأعراض المبكرة والأكثر شيوعًا للأورام العصبية الصوتية هي:
1- فقدان السمع في أذن واحدة ، عادة ما يكون ذلك تدريجيًا ، ولكن يمكن أن يحدث فجأة في 10٪ من الحالات.
2- طنين الأذن ، صوت رنين أو صاخبة أو مزعجة في الأذن عندما لا يكون هناك صوت خارجي.
تشمل الأعراض الأقل شيوعًا ما يلي:
1- الدوخة أو فقدان التوازن.
2- تنميل في الوجه.
3- صداع الراس.
4- ضعف الوجه.
5- تشوش ذهني .
معظم الأورام العصبية الصوتية تنمو ببطء ، مع مرور سنوات قبل أن تصبح كبيرة بما يكفي لإحداث الأعراض، معدل النمو المتوسط هو 2 مم / سنة ينمو عدد قليل من الأورام العصبية الصوتية بمعدل أسرع، ما لا يقل عن 10 ٪ من جميع الأورام العصبية الصوتية وجدت مرة واحدة ، لا تظهر المزيد من النمو، لا توجد وسيلة لمعرفة معدل نمو أي ورم إلا عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي الدوري.
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