يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، فيما يسود طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه رياح معتدلة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.
كما من المتوقع أن يسود على السواحل الشمالية الغربية للبلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة، مع رياح نشطة، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما على شمال الصعيد يسود طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا تصاحبه أمطار خفيفة على مناطق متفرقة مع رياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ومترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.. وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.4 إلى 1.8 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 18 درجة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق