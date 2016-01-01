حسني مبارك في العناية المركزة.. ونجله علاء: ادعوا له يقوم لنا بالسلامة



حسني مبارك في العناية المركزة حسني مبارك في العناية المركزة

نشر علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، عدة تغريدات عقب حكم براءته وشقيقه جمال في قضية "التلاعب في البورصة".



وكشف نجل الرئيس الأسبق علاء مبارك في أحد ردوده على متابعيه، أن والده يرقد حاليا داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات؛ بعدما قال: «دعائي الآن أن يشفي المولى عز وجل والدي ويقوم لنا بالسلامة ويرجع بيته يارب».



وأضاف علاء: «مازال في العناية.. يا رب».