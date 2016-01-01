مفعول سحري.. ماذا يحدث لجسمك عند وضع ملعقة ليمون على الحليب؟

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وضع ملعقة ليمون على الحليب

يعد الليمون بـ الحليب واحدا من أكثر المشروبات الشائعة التي لا يعلم معظمنا مدى أهميتها بالنسبة للصحة العامة للجسم، وأشار موقع " bold sky " إلى فوائد تناول كوب حليب بملعقة ليمون، وتشمل:

- يساعد في تسهيل عملية الهضم لما يحتويه من ألياف طبيعية هام للجسم، إلى جانب ذلك المساهمة في التخلص من مشكلة البكتيريا الموجودة داخل المعدة.

- تناول الحليب بالليمون يساعد في التخلص من مشكلة الشعور بالكسل كونه يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجسم وبالتالى تنشيط خلايا الجسم.

- يقلل من ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم وبالتالى يقلل من مخاطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.

المصدر: elbalad

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