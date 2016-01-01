مفعول سحري.. ماذا يحدث لجسمك عند وضع ملعقة ليمون على الحليب؟



وضع ملعقة ليمون على الحليب وضع ملعقة ليمون على الحليب

يعد الليمون بـ الحليب واحدا من أكثر المشروبات الشائعة التي لا يعلم معظمنا مدى أهميتها بالنسبة للصحة العامة للجسم، وأشار موقع " bold sky " إلى فوائد تناول كوب حليب بملعقة ليمون، وتشمل:



- يساعد في تسهيل عملية الهضم لما يحتويه من ألياف طبيعية هام للجسم، إلى جانب ذلك المساهمة في التخلص من مشكلة البكتيريا الموجودة داخل المعدة.



- تناول الحليب بالليمون يساعد في التخلص من مشكلة الشعور بالكسل كونه يساعد في تعزيز الدورة الدموية في الجسم وبالتالى تنشيط خلايا الجسم.

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- يقلل من ارتفاع نسبة الكولسترول في الجسم وبالتالى يقلل من مخاطر التعرض للإصابة بأمراض القلب.