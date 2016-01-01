ذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن سكان مدينة روسية صغيرة في جمهورية كاريليا، وهي جمهورية مُستقلة ذاتيا في الإتحاد الروسي، تعجبوا من سطوع ضوء أرزق في سمائها لجرم سماوي غامض.
وقالت القناة إن الضوء يرجح أنه كان عبارة عن حجر نيزكي "جرم" سقط في المنطقة.
واظهرت لقطات الفيديو مدارا متوهجا يعبر السماء فوق المدينة ليلا، والذي اختفى في ومضة مع سطوع الضوء الأزرق، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان قد تفكك في الجو أم سقط على الأرض.
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التعليقات على جرم سماوي غامض يسقط من سماء روسيا.. فيديو
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