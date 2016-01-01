اكتشفي أسرار قرمشة القرنبيط المقلي

يعشق الكثير من الأشخاص تناول القرنبيط المقلي فهو وجبة اقتصادية ذات مذاق جيد، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي سر قرمشة القرنبيط المقلي، مع استخدام البيض أو بدون بيض .
الطريقة الأولى بالبيض:
- عند تحضير خلطة القرنبيط للقلي يجب إضافة البقسماط وهو ما يجعله كعازل يعمل على تقليل نسبة تشرب القرنبيط للزيت مع إضافة طبقة مقرمشة لذيذة للقرنبيط المقلي.
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