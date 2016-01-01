اكتشفي أسرار قرمشة القرنبيط المقلي

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القرنبيط المقلي

يعشق الكثير من الأشخاص تناول القرنبيط المقلي فهو وجبة اقتصادية ذات مذاق جيد، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي سر قرمشة القرنبيط المقلي، مع استخدام البيض أو بدون بيض .

الطريقة الأولى بالبيض:

- عند تحضير خلطة القرنبيط للقلي يجب إضافة البقسماط وهو ما يجعله كعازل يعمل على تقليل نسبة تشرب القرنبيط للزيت مع إضافة طبقة مقرمشة لذيذة للقرنبيط المقلي.

خلطة قلي القرنبيط المقرمش: خليط من الدقيق والبقسماط واللبن والبيض والبقدونس والثوم والملح والكمون، حيث تغمس قطع القرنبيط المسلوق جيدا في هذه الخلطة ثم يقلى ،كما يمكن الاكتفاء بتتبيله بطبقة من البيض المخفوق المتبل ثم البقسماط الناعم المبهر ثم قليه.



الطريقة الثانية دون بيض:

- تحضر خلطة القرنبيط المقلي دون بيض لتكون عجينة تشبه خلطة الدجاج المقرمش والأهم فيها أن تكون خلطة سميكة متماسكة وبعد غمس القرنبيط المسلوق بها يتبل مرة أخرى في الدقيق ثم ينزل في الزيت الساخن .

المصدر: elbalad

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