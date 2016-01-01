فاجعة مأساوية في ستاد بايرن ميونخ.. تفاصيل

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صورة الخبر: ستاد بايرن ميونخ
ستاد بايرن ميونخ

أعلن نادي بايرن ميونخ، اليوم السبت، عن وقوع حالة وفاة على أرض ملعبه أليانز أرينا، أمس الجمعة، أثناء المباراة التي جمعت الفريق بنادي بادربورن في الدوري الألماني.

وذكر الموقع الرسمي للنادي أن ابنة شقيق لاعب بادربورن ستريلي مامبا، والتي تبلغ من العمر 14 شهرًا قد وافتها المنية في الملعب بعد تعرضها لحالة انهيار، ليتم نقلها إلى مستشفى في ميونخ بواسطة سيارة الإسعاف، لكنها غادرت الحياة فور وصولها .

يُذكر أن بايرن ميونخ قد انتصر أمس على نظيره بادربورن بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني.

المصدر: elbalad

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