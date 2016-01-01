مرتضى منصور: سنعاقب شيكابالا وعبد الله جمعة على مهزلة السوبر.. فيديو



مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعليقا على أحداث الشغب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك :" مدرب الأهلي غلط ومدرب الزمالك غلط ".



وأضاف مرتضى منصور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا اتدخل في شؤون كرة القدم ولكنني طالبت مدرب الزمالك كارتيرون بعدم مشاركة شيكابالا في المباراة لعدم تفاقم الأوضاع لأن الجماهير بتشتمه وتسب اهله وزوجته ".



وتابع :" شيكابالا غلط وعبد الله جمعة غلطوا بالتوجيه إلى جمهور الاهلي عقب المباراة وسيتم معاقبة شيكابالا وعبد الله جمعة لانني نبهت على لاعبي الزمالك بعدم التوجه نحو جمهور الاهلي".



وأضاف:" حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقا، وعلى راسهم بطولة الكونفدرالية وكأس السوبر المصري والسعودي والافريقي".

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وتابع مرتضى منصور:" حصدنا الدوري و5 بطولات كأس وبطولة الكونفدرالية والسوبر السعودي والسوبر المحلي والسوبر الأفريقي والسوبر السعودي وحصدنا 11 بطولة في كرة القدم في 4 سنوات وهذا امر لم يحدث مسبقا في تاريخ الزمالك ".