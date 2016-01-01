قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعليقا على أحداث الشغب عقب انتهاء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك :" مدرب الأهلي غلط ومدرب الزمالك غلط ".
وأضاف مرتضى منصور في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا اتدخل في شؤون كرة القدم ولكنني طالبت مدرب الزمالك كارتيرون بعدم مشاركة شيكابالا في المباراة لعدم تفاقم الأوضاع لأن الجماهير بتشتمه وتسب اهله وزوجته ".
وتابع :" شيكابالا غلط وعبد الله جمعة غلطوا بالتوجيه إلى جمهور الاهلي عقب المباراة وسيتم معاقبة شيكابالا وعبد الله جمعة لانني نبهت على لاعبي الزمالك بعدم التوجه نحو جمهور الاهلي".
وأضاف:" حصدنا 26 بطولة في نادي الزمالك وهذا لم يحدث مسبقا، وعلى راسهم بطولة الكونفدرالية وكأس السوبر المصري والسعودي والافريقي".
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التعليقات على مرتضى منصور: سنعاقب شيكابالا وعبد الله جمعة على مهزلة السوبر.. فيديو
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