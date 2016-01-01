مصدر بالأهلي ليلا كورة: الخطيب لم يطلب تجميد كهربا.. واللاعب يمر بحالة سيئة



كهربا كهربا

أكد مصدر مسؤول بالأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي لم يطلب تجميد لاعب الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" بسبب ما بدر منه أثناء مشاركته في مباراة السوبر المصري أمام الزمالك.



وكان كهربا شارك كبديل أمام فريقه السابق الزمالك ودخل في مناوشات مع بعض لاعبي الفريق الأبيض قبل أن يتعرض للطرد بعد نهاية المباراة التي حسم الزمالك لقبها بركلات الترجيح.



وقال المصدر -الذي رفض الكشف عن اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة إن محمود الخطيب لم يطلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي إبعاد اللاعب عن تشكيلة الفريق.



وأضاف: "فايلر أيضا لم يتحدث مع اللاعب بشأن هذا الأمر".



وأتم المصدر قائلا: "كهربا يمر بحالة نفسية سيئة، وهو ما جعله لا يظهر في الملعب ويكتفي بأداء جلسات داخل الجيم خلال تدريبات الأهلي".



ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة جديدة أمام الزمالك في لقاء مؤجل بينهما خلال بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي من المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل على ملعب استاد القاهرة الدولي.



