غدا.. جامعة أسيوط تفتتح معرض بيع الكتب القديمة

يفتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث غداَ "الأحد" معرض بيع الكتب القديمة ، والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات بقاعة A)) الملحقة بالمطعم المركزي بالجامعة.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة الجامعة على تنظيم العديد من الفعاليات و معرض الكتاب وتوفير كافة سبل الدعم و الرعاية لتلك المعارض ،و التي تهم أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطلاب.
من جانبه أوضح خالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية أن المعرض تستمر فعالياته خلال الفترة من 23 فبراير إلى 5 مارس المقبل، داعياَ الجميع للمشاركة في المعرض لما يضمه من كتب ذات قيمة تغطى كافة فروع الثقافة و المعرفة.
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