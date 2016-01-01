غدا.. جامعة أسيوط تفتتح معرض بيع الكتب القديمة

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يفتتح الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث غداَ "الأحد" معرض بيع الكتب القديمة ، والذي تنظمه الإدارة العامة للمكتبات بقاعة A)) الملحقة بالمطعم المركزي بالجامعة.



وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة الجامعة على تنظيم العديد من الفعاليات و معرض الكتاب وتوفير كافة سبل الدعم و الرعاية لتلك المعارض ،و التي تهم أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطلاب.



من جانبه أوضح خالد عارف مدير عام المكتبات الجامعية أن المعرض تستمر فعالياته خلال الفترة من 23 فبراير إلى 5 مارس المقبل، داعياَ الجميع للمشاركة في المعرض لما يضمه من كتب ذات قيمة تغطى كافة فروع الثقافة و المعرفة.

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من جانبه دعا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط جميع المنتسبين إلي أسرة الجامعة من طلاب وعاملين وأعضاء هيئة التدريس لتنمية وعيهم الثقافي والفكري من خلال مواصلة القراءة والبحث المستمر والمعرفة الواعية في كافة المجالات حيث تعد ثقافة الشعوب معيارًا أساسيًا من معايير تقدم الأمم.وأشار إلى أن إدارة الجامعة على وعى كامل بقيمة المعرفة والقراءة وذلك انطلاقًا من دورها التنويري والثقافي المنوط بها والذي يتم ترجمته في تعاونها مع عدد من المراكز والهيئات الثقافية وفتح أبوابها لإقامة العديد من معارض الكتاب والتي توفر آلاف النسخ من الكتب المتنوعة في كافة المجالات وبأسعار ملائمة للجميع.