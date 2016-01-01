شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، حفل تخرج الدفعة الثانية من طلاب كلية الصيدلة، والتي أقيمت بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد، وبحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور مجدي القاضي القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، المقدم عمرو عزت نائب المستشار العسكري بالمحافظة، الدكتور محمد صلاح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد مبارك ممثل عن نقابة الصيادلة، إلى جانب عمداء ووكلاء الكليات ونخبة من أعضاء هيئة التدريس، وممثلي نقابة الصيادلة ووزارة الصحة وأولياء أمور الخريجين.
وفي بداية كلمته بعث الدكتور أحمد عزيز عدد من برقيات التهنئة أولها وأهمها لأولياء أمور خريجي الصيدلة عرفاناََ وتقديراََ لما تحملوه من مشقة، منتظرين هذه اللحظات لجني ثمار ما زرعوه طوال السنوات الماضية من كدٍ وتعبٍ وسهر، موجهًا تهنئة مماثلة لإدارة الكلية والعمداء السابقين وجميع القائمين بالعمل بها علي مجهوداتهم الكبيرة منذ إنشاء الكلية، وعملهم الدؤوب في إعداد جيل من الصيادلة الذي تفخر الجامعة بتقديمهم للوطن، مقدمًا تهنئة خاصة لأبنائه الطلاب صيادلة جامعة سوهاج علي تفوقهم وانتهاء المرحلة الجامعية، وبداية الحياة العملية الحقيقية، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والاستمرار في تلقي العلم وتطوير مهاراتهم في المجال الصيدلي.
وأعرب الدكتور صفا محمود السيد، عن سعادته بخروج جيل جديد من الصيادلة حاملين اسم جامعة سوهاج على شهادات تخرجهم، والذين تتلمذوا على أيدي كوكبة من الأساتذة المتميزين، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لأولياء الأمور على الجهد المبذول خلال سنوات الدراسة بمختلف المراحل التعليمية وصولًا لهذه اللحظات السعيدة التي لا توصف بالكلمات، وأملًا أن يكون الطموح والتميز ضمن أهدافهم المستقبلية، وأن تتجلي مساهماتهم في مجال تطوير صناعة الدواء في مصر.
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التعليقات على جامعة سوهاج تحتفل بتخريج الدفعة الثانية من طلاب كلية الصيدلة
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