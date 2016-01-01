خطوة بخطوة.. إجراءات التعاقد مع طلاب الجامعة لفتح فصول محو الأمية



كلية التجارة بجامعة عين شمس كلية التجارة بجامعة عين شمس

أعلن الدكتور خالد قدري، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، عن تفاصيل إجراءات التعاقد مع طلاب الجامعة لفتح فصول محو الأمية.



وقال «قدري»، فى بيان اليوم، أن «الطالب يجمع صور بطاقات الأميين الذين يرغبون في التعليم، بعد التأكد منهم بأنه لم يتم اختيارهم سابقًا، ولم يسبق لهم الحصول على شهادة محو الامية، ثم يتوجه إلى منسق محو الامية بالكلية ومعه بطاقته الشخصية وصورة من كارنيه الطالب، وخطاب من الكلية التابع لها الطالب أو ما يفيد أن الطالب مسجل بالكلية، وكشف مدون به اسم الدارس، والرقم القومي، وصورة المؤهل ومرفق به صورة الرقم القومي لكل دارس».



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وأوضح عميد كلية تجارة عين شمس، أن «الخطوة التالية تكون استلام مندوب الهيئة العامة لتعليم الكبار لدى الكلية أوراق الدراسين وبيانات معلم الفصل لمراجعتها وفلترتها بالفرع التابع له المنسق مع التوقيع بإستلام أصل الكشوف»، وقال:«يتم التعاقد مع الطالب وتسليمه نسخة من العقد مرفق به أسماء الدارسين الاميين، ويتم تسكين الفصل على أقرب دورة امتحانية بشرط مرور 3 أشهر على الأقل من تاريخ فتح فصل نظام التعاقد الحر أو شهر على الاقل بالنسبة للفصل التنشيطي».وأضاف «قدري»، أن «الطالب يفتح الفصل في أي مكان يرغب فيه بالاتفاق مع الدارسين والهيئة العامة لتعليم الكبار، بحيث يكون تعاقد الطالب مع الفرع المراد فتح الفصل في نطاقه، ويتواصل الطالب بعد شهرين ونصف من فتح الفصل مع منسق محو الامية بالكلية لمعرفة موعد اختبار الفصل ومكان اللجنة الامتحانية»، لافتًا إلى أنه «يتم امتحان الدارسين وفقا للدورة الامتحانية المعتمدة من الهيئة واعلان النتيجة، ويحصل الطالب على إفادة من الهيئة بأعداد الناجحين له ضمن الفصل الخاص به، ويحصل الطالب على مبلغ 250 جنيه عن كل دارس ناجح بالفصل بالنسبة للتعاقد الحر، ويحق للطالب فتح فصل تنشيطي للأميين بدون أي اعباء مالية على الهيئة أو فتح فصل بنظام التعاقد الحر بالمكافآة المقررة».وشدد عميد كلية تجارة عين شمس على ضرورة أن يقوم الطالب بإستخراج فيزا بريدية بإسمه للحصول على مستحقاته المالية بعد نجاح الدارسين.