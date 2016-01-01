بعد زحفها نحو الرياض.. هل تهدد أسراب الجراد حياة السعوديين؟.. فيديو



هل تهدد أسراب الجراد حياة السعوديين هل تهدد أسراب الجراد حياة السعوديين

على مدار اليوم لم تتوقف مشاهد الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي ترصد الأعداد الكبيرة من الجراد تغزو سماء المملكة العربية السعودية خاصة في المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض، والتي تسببت في حالة واسعة من الجدل حول انتشار أسراب الجراد على مواقع التواصل الإجتماعي.



ووفقا للتصريحات السعودية فإن أسراب الجراد التي تهاجم المملكة والمعروفة باسم «الجراد الصحراوي»، وصلت إلى المملكة قادمة من شرق آسيا وتحديدا من بلاد الهند وباكستان إيران، في حالة هجرة من مناطق التكاثر الشتوي إلى مناطق التكاثر الربعي.



أخطر أنواع الجراد

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ويعتبر الجراد أحد الآفات الزراعية التي تتسبب في احداث أضرار جسيمة للمحاصيل الزراعية، وهو أحد أنواع النطاطات التي تتميز بوجود أرجل خلفية كبيرة تستخدم للقفز أثناء تحركه.ويعد الجراد الصحراوي الذي يهاجم الممكلة العربية السعودية، أخطر أنواع الجراد حيث يمكن أن يكون اسرابًا تهاجر لمسافات طويلة وتكمن خطورة الجراد الصحراوي في إمكانية تكوين بقع كثيفة وكبيرة تنتقل لمسافات، إذ يقدر اعداد الجراد في الكيلو متر المربع بحوالي 40 مليون جرادة وهذه الأسرب يمكنها الفتك بالنباتات البرية والمحاصيل الزراعية مسببة أضرارًا كبيرة للمزارع والمراعي.مخاوف نقل الأمراضوأمام حركة الانتشار الواسعة للجراد في المملكة العربية السعودية وعدد الدول العربية، زادت المخاوف من تأثير الجردا على حياة المواطنين السعوديين، وسط مخاوف كبيرة من المواطنين عبر عنها على وسائل التواصل الإجتماعي من خشية وجود أمراض مصاحبة لانتشار الجراد تؤثر على صحة الإنسان، خاصة بعد الإعلان بأن الجراد سيصل إلى المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض تحديدًا السليل والأفلاجhttps://twitter.com/aljayfr/status/1230773817993117696