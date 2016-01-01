يفضل الكثير من الأشخاص تناول الجبنة القريش، وخاصة أصحاب الرجيم ،ولكن يظل هناك البعض لا يقبل علي شراء الجبنة القريش منعا لتعفنها سريعا ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة القريش ومنعها من التعفن.
حفظ الجبنة القريش في الثلاجة:
- يجب الانتباه لطريقة وضع الجبنة القريش وحفظها في الثلاجة، حيث يجب أن تغلف وتوضع في كيس حتى لا يصل لها أي رطوبة أو هواء أو مياه وهو ما يسرع ويساعد على تعفنها وتغير نكهتها إلى الطعم المر.
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التعليقات على الطريقة الصحيحة لحفظ الجبنة القريش فترة أطول منعا لتعفنها
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