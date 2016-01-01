طريقة عمل تشيز كيك فيكتوري أفضل من المحلات



تشيز كيك فيكتوري أفضل من المحلات تشيز كيك فيكتوري أفضل من المحلات



انتشر فى الآونة الأخيرة بين رواد مواقع السوشيال ميديا معلومات عن اعداد تشيز كيك من نوع آخر ، وهو عبارة عن تشيز كيك فيكتوري ، نسبة لأحد العلامات التجارية الشهيرة في الولايت المتحدة الأمريكية المتميزة في إعداد التشيز كيك.



طريقة عمل تشيز كيك فاكتوري :



المكوّنات :

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علبة كيك روبن هود الابيضتخلط على حسب التعليمات على العلبهكريمة لاكتوفيل٤ حبات جبن كيريكوب صغير حليب باردمعلبات فراوله للحلوياتالخطوات لعمل تشيز كيك فاكتوري :تحضر الكيكة على حسب المكتوب على العلبه مع التركيز على بياض البيض حتى نحصل على كيكة بيضاء .نحضر قالب للكيك دائري ويفضل ذو قاعده متحركه لسهولة العمل يبطن بورق الزبده ونضع نصف الخليط ونضعه في الفرن مسبق التسخين على درجة ١٨٠ .نستخرج الكيكة بعد النضج ونضعها في قالب التقديم وتغطى .يدخل النصف الثاني من الخليط فى الفرن .نحضر كريمة لاكتوفيل المحلاه فى كوب الخلاط في الفريزر لمده ساعه حتي تصبح باردة تخلط الكريمة مع ٤ حبات جبن كيري وكاس صغير من الحليب البارد جدا ضعي الحليب للتخفيف من سكر الكريمة وتخلط جيدا الى ان تصبح فى قوام الكيك .وتنتضج فى الفرن حسب استعمال كل فرن وتخرج ونتركها تبرد .ضعي الكريمة على الطبقة الأولى ،واتركيها لتبرد وقومي بأضافة الفراولة المعلبة .ضعي طبقة الكيك الثانية ،فوق الكريمة والفراولة وقومي برش السكر البودرة المخلوط بالنشاء وزيني الوجه حسب الرغبة وستبصح جاهزة للتقديم