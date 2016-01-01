زي المحلات.. تعلمي طريقة تحضير طاجن الجمبري المشوي



طاجن الجمبري المشوي طاجن الجمبري المشوي



ان كنتي من عشاق تناول الجمبرى المشوى في المطاعم، فقد قدمت الشيف نونا عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك بتقديم طريقة تحضير طاجن جمبري مشوي في المنزل، وصفة مضمونة ومنافسة لطاجن الجمبري المشوي في المحلات.



وقت التحضير: 10 دقائق

وقت الطبخ: 40 دقيقة

تكفي ل: 4 اشخاص



ويعتبر الجمبري احد الوجبات المميزة، والتي لها مزاق مميز ويعشقها كل من الأطفال والكبار، بالإضافة إلى أنها تحمل العديد من الفوائد الصحية، ويمكن إعداد طاجن الجمبري المشوي في المنزل بأقل التكاليف، وبطريقة مضمونة كالمحلات، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

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طريقة تحضير طاجن جمبري مشويمقادير طاجن جمبري مشوي:نصف كيلو جمبري كبير بقشره2 بصل شرائح2 فلفل رومي شرائح2 طماطم شرائح5 فص ثوم صحيح2 فلفل حار مفروم2 ملعقة كبيرة صلصةكوب ماء مغليكمونملحطريقة تحضير طاجن جمبري مشوي:1- نغسل الجمبري جيدًا، ونخرج كيس الرمل بحرف الخلة، بدون أن نقص ظهر الجمبري.2- نغسله جيدًا ونعصر عليه عصرة ليمون، ونتركه في مصفاة ليصفى تمامًا.3- نضع طاسة بها زيت وثوم مفروم وفلفل حار، و نشوح قليلًا وننزل بالجمبري حتى يتغير لونه تمامًا إلى الأحمر.4- ثم نضع عليه كمون وملح، ونضع عليه الطماطم البيوريه المقلبة في الماء.5- نقلبه قليلًا ثم نحضر الطاجن، ونضع به شرائح الطماطم والبصل والفلفل، ونقلبهم بقليل من الفلفل الحار مع الثوم مع الملح مع الكمون.6- ثم نقوم بوضع الجمبري بالصلصة، ونغلفها بالفويل.7- نضعها بالفرن لمدة ثلث ساعة، ولا نطيل في التسوية حتى لا يجلد ثم يقدم.