كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون في جامعة شمال كولورادو، أن سم الثعبان يمكن أن يقتل أورام سرطان الثدي، والقولون، مما يجعل سم الثعابين علاج للمئات من مرضى السرطان.
وأفاد الباحثون المشرفون ، أنه من المحتمل ان يكون سم الثعبان، حيث يمكن ان يكون علاج ضد الأمراض التي تصيب الإنسان بعد إجراء الأبحاث الأولية على الخلايا السرطانية التي ينموها المختبر.
وأضاف الباحثون، إلى أن سم الثعبان يمكن أن يكون فعالا في تدمير الخلايا السرطانية، والتي يمكن أن تكون قاتلة للإنسان، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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التعليقات على يعالج السرطان.. فوائد غير متوقعة لـ سم الثعبان
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