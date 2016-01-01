تشهد الأحوال الجوية، اعتبارًا من غدٍ، الأحد، حالة من عدم الاستقرار الشديدة سوف تؤثر على معظم محافظات ومدن الجمهورية، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل.
وتسقط الأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا يصاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح، خاصة محافظات ومدن شمال ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى مدن السواحل الشمالية والوجه البحري بالكامل والقاهرة وسيناء ومدن ومحافظات القناة.
وتكون ذروة الموجة غير المستقرة على البلاد، الاثنين المقبل، وحالة الطقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا مصحوبا بنشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تزيد من الإحساس ببرودة الطقس وتؤدي إلى اضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية فوق مسطح البحر المتوسط والأحمر.
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التعليقات على برد شديد وأمطار.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد اعتبارا من الغد
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