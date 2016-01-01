

ننشر خريطة مزادات الخدمات الحكومية في مارس لبيع "سيارات مستعملة" ننشر خريطة مزادات الخدمات الحكومية في مارس لبيع "سيارات مستعملة"

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، المشرف على مزادات مهمل ومصادرات الجمارك والمصالح الحكومية عن مواعيد جلسات مزادات السيارات خلال شهر مارس المقبل.



وتعقد الهيئة أولى مزايدات الشهر يوم الاثنين الموافق 2 مارس 2020 لبيع مهمل سيارات النيابات وجهات حكومية بمحافظة القاهرة، وخصصت يوم الثلاثاء 3 موعدًا لبيع مهمل سيارات تابعة لجهات حكومية ونيابات الوجه القبلي.



كما تقرر عقد جلسة يوم الاثنين 10 مارس لبيع مهمل سيارات تابعة لجهات حكومية بمحافظة القاهرة، ويوم الأربعاء 12 من نفس الشهر لعقد جلسة مزاد بيع سيارات تابعة لجهات حكومية ونيابات بوجه بحري.

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وحددت الخدمات الحكومية يوم الأحد 16 مارس موعدًا لعقد مزاد لبيع مهمل وراكد سيارات نيابات وجهات حكومية بالقاهرة، ويوم الثلاثاء 18 من نفس الشهر لبيع مهمل ومصادر سيارات جمرك السويس ونويبع.وتتضمن خطة مزادات الهيئة عقد جلسة يوم الأحد 22 مارس لبيع سيارات مهمل وراكد جهات بمحافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة.وتعقد يومي 24 و25 مارس جلستين لبيع سيارات مهمل وراكد سيارات جهات حكومية بالقاهرة، وسيارات تابعة لنيابات بالوجه القبلي.وفي يوم 29 يعقد المزاد الأخير في مارس لبيع سيارات مهمل وراكد ومصادر جمارك بورسعيد وسفاجا ودمياط. وأسوان.وأوضحت الهيئة أن مواعيد الجلسات المذكورة قابلة للتعديل وفقًا لجدول الأعمال، فيم يتوقع أن تطرح كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بكل مزاد في الأسبوع الأول من مارس.وتقام جلسات المزاد داخل قاعة النادي المصري القاهري، بعين الصيرة بحي مصر القديمة في محافظة القاهرة.وتشترط الخدمات الحكومية أن تتقدم المؤسسة التي تسعى للحصول على أكثر من لوط سيارة ببطاقتها الضريبية أو سجلها التجاري، في حين يُكتفي ببطاقة الرقم القومي "سارية" لمن يتقدمون للاشتراك في المزاد بشكل فردي.كما يجب على المشاركين بالمزادات شراء كراسة الشروط وسداد قيمة التأمين، اللذان يتم تحديد قيمتهما بمعرفة الخدمات الحكومية، وفقًا للسيارات المدرجة والهيئة المالكة للوطات.وبانتهاء المزاد يتوجب على الفائزين سداد 30% من قيمة اللوطات في نفس اليوم، على أن يتم تسديد الـ70% المتبقية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ انعقاد المزاد.يذكر أن من يرسو عليه المزاد يتم الترخيص له بموجب قانون المرور رقم 121 لسنه 2008 ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص إذا كانت السيارة قابلة للترخيص.