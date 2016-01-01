مخاطره تصل للترهلات.. أضرار حزام البطن وبدائله الصحية
يلجأ البعض إلى استخدام حزام البطن بهدف التخسيس الموضعي والتخلص من دهون البطن، ولكن لا يعلمون أضرارها التي تصل إلى حدوث ترهلات في البطن، وتشققات الجلد.
"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية أضرار استخدام حزام البطن، والطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من دهون البطن، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد جودة، أخصائي السمنة والنحافة، والدكتورة ناهد الحسيني، استشاري السمنة والنحافة.
ترهلات البطن
ارتداء حزام البطن يساهم في تثبيت عضلات البطن ما يتسبب في ضعفها، ما يهدد بتراكم الدهون حولها، خاصة أن الدهون تبحث دائما عن العضلات الضعيفة لتتراكم عليها، فضلا عن أن ذلك يتسبب في ترهل البطن، بدلا من التخلص منها.
ضعف عضلات الظهر
ارتداء حزام البطن لفترات طويلة يتسبب في شد الجسم، ما يهدد بتثبيت عضلات الظهر فهنا تعتمد عليه العضلات وبالتالي يتسبب في ضعفها، وضعف عضلات الظهر يتسبب في الشعور بآلام مختلفة، وتقلص العضلات، ويحدث تحميل على الفقرات ما يؤثر على الغضروف.
جفاف الجلد
ارتداء حزام البطن بشكل مباشر على البطن يتسبب في التعرق الغزير في تلك المنطقة ما يهدد بنقص وصول الأكسجين إليها فيهدد بجفاف الجلد، وضعف مرونته.
بدائل صحية
لذا حذر الأطباء من اللجوء إليه، وأكد جودة أن التخلص من دهون البطن تعتمد في الأساس على 3 عوامل:
نظام غذائي
التخلص من دهون البطن يحتاج إلى اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، ما يساهم في رفع معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون المخزنة بالجسم.
مجهود بدني
ضعف عضلات البطن يجعلها أكثر عرضة لتراكم الدهون حولها، وبالتالي فبذل مجهود بدني وممارسة التمرينات الرياضية خاصة التي تساهم في تقوية عضلات البطن تساهم في محاربة تكون الدهون.
جلسات تخسيس موضعي
وفي بعض الحالات التي يصعب فيها التخلص من دهون البطن بالنظام الغذائي، والتمرينات يمكن اللجوء إلى جلسات التخسيس الموضعي بالاستعانة بجلسات تفتيت الدهون.
التعليقات على مخاطره تصل للترهلات.. أضرار حزام البطن وبدائله الصحية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق