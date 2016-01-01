

مخاطره تصل للترهلات.. أضرار حزام البطن وبدائله الصحية مخاطره تصل للترهلات.. أضرار حزام البطن وبدائله الصحية

يلجأ البعض إلى استخدام حزام البطن بهدف التخسيس الموضعي والتخلص من دهون البطن، ولكن لا يعلمون أضرارها التي تصل إلى حدوث ترهلات في البطن، وتشققات الجلد.



"الكونسلتو" يستعرض في السطور التالية أضرار استخدام حزام البطن، والطرق الطبيعية التي تساهم في التخلص من دهون البطن، وفقًا لما ذكره الدكتور محمد جودة، أخصائي السمنة والنحافة، والدكتورة ناهد الحسيني، استشاري السمنة والنحافة.



ترهلات البطن

ارتداء حزام البطن يساهم في تثبيت عضلات البطن ما يتسبب في ضعفها، ما يهدد بتراكم الدهون حولها، خاصة أن الدهون تبحث دائما عن العضلات الضعيفة لتتراكم عليها، فضلا عن أن ذلك يتسبب في ترهل البطن، بدلا من التخلص منها.

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ضعف عضلات الظهرارتداء حزام البطن لفترات طويلة يتسبب في شد الجسم، ما يهدد بتثبيت عضلات الظهر فهنا تعتمد عليه العضلات وبالتالي يتسبب في ضعفها، وضعف عضلات الظهر يتسبب في الشعور بآلام مختلفة، وتقلص العضلات، ويحدث تحميل على الفقرات ما يؤثر على الغضروف.جفاف الجلدارتداء حزام البطن بشكل مباشر على البطن يتسبب في التعرق الغزير في تلك المنطقة ما يهدد بنقص وصول الأكسجين إليها فيهدد بجفاف الجلد، وضعف مرونته.بدائل صحيةلذا حذر الأطباء من اللجوء إليه، وأكد جودة أن التخلص من دهون البطن تعتمد في الأساس على 3 عوامل:نظام غذائيالتخلص من دهون البطن يحتاج إلى اتباع نظام غذائي يحتوي على القليل من السعرات الحرارية، ما يساهم في رفع معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون المخزنة بالجسم.مجهود بدنيضعف عضلات البطن يجعلها أكثر عرضة لتراكم الدهون حولها، وبالتالي فبذل مجهود بدني وممارسة التمرينات الرياضية خاصة التي تساهم في تقوية عضلات البطن تساهم في محاربة تكون الدهون.جلسات تخسيس موضعيوفي بعض الحالات التي يصعب فيها التخلص من دهون البطن بالنظام الغذائي، والتمرينات يمكن اللجوء إلى جلسات التخسيس الموضعي بالاستعانة بجلسات تفتيت الدهون.