لمرضى السكري.. روشتة غذائية تساعدك على الحد من أعراضه

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لمرضى السكري.. روشتة غذائية تساعدك على الحد من أعراضه

يعاني مريض السكري من صعوبة تناول بعض الأطعمة، لتجنب ارتفاع نسبة السكر بالدم، مما يؤدي إلى ظهور بعض الأعراض المصاحبة، كالشعور بالتعب والإرهاق، والإصابة باختلالات الرؤية، لذا يحتاج المصاب لروشتة غذائية تساعده على الحد من تلك الأعراض.

يقدم "الكونسلتو" في الفيديو التالي، روشتة غذائية تساعد مريض السكري على تخفيف أعراضه، بحسب الدكتورة إيناس مجاور، استشاري أمراض الباطنة، والتغذية العلاجية.

لمزيد من التفاصيل: https://www.youtube.com/watch?v=iGnReSkUNsg

المصدر: الكونسلتو

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