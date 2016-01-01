

بأسعار خيالية للشباب.. رئيس «كيان» يكشف عن الموعد النهائي لطرح علامة «كوبرا» الرياضية بأسعار خيالية للشباب.. رئيس «كيان» يكشف عن الموعد النهائي لطرح علامة «كوبرا» الرياضية

تعد "سيات"، هي الشركة الأفضل نموًا في مبيعاتها بأوروبا عام 2019 إذ حققت نسبة نمو 10% مقارنة بعام 2018 ووصل عدد مبيعات سياراتها إلى 574 ألف سيارة حول العالم.







ويرجع الفضل في تقدم نمو مبيعات سيات إلى سيارات ليون الشهيرة فقد تربعت على عرش الطرازات الأكثر مبيعًا في سيات للعام الثالث على التوالي، كما أعلنت مجموعة كيان في وقت سابق عن إطلاق علامة كوبرا الرياضية المنتظرة.

وفي حواره مع موقع صدى البلد كشف «كريم نجار» رئيس مجموعة "كيان إيجيبت"، لأول مرة عن الموعد المحدد لإطلاق علامة كوبرا الرياضية، على أن تكون البداية بسيارة "ليون كوبرا" الشبابية الجديدة.ووفقًا لتصريحات نجار فإن الموعد النهائي المحدد لإطلاق العلامة الرياضية في مارس القادم، حيث تضع عجلاتها على الطريق بإطلاق "موديل Leon Cupra" الشبابية ثم الإنطلاق تباعًا في طرح موديلات أكثر.وعن أكثر ما يميز كوبرا عن باقي منافساتها الرياضية الأخرى يقول نجار لـ «صدى البلد»: "موديلات كوبرا Cupra ستنافس بأنها أفضل سيارات رياضية على الإطلاق في السوق بأسعار خيالية تخاطب الشباب".مواصفات ليون كوبراصممت Leon Cupra بمواصفات مميزة أهمها المحرك الرياضي التوربيني سعة 2.0 لتر بنسختين الأولي بقوة 290 حصان، وتستهلك في المتوسط 6.5 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، والأقوى تصل إلي 300 حصان، وتستهلك 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر، ويرتبط المحركان بناقل حركة أوتوماتيكي بتقنية الـDSG .تتميز السيارة بفئتين الأولي الهاتشباك خماسية الأبواب، والثانية هاتشباك "كوبية" ثلاثية الأبواب .تطرح السيارة في 7 ألوان، وتتميز بمقاعد جلدية سوداء مطرزة حفرت عليها علامة كوبرا الرياضية.8 درجات إضاءة مختلفة للمقصورة.سعة خلفية 1470 لتر بعد طي المقاعد.فتحة سقف، وأبواب مصنوعة من الكروم حفر عليها كوبرا.مواصفات أمان قياسية: نظام رصد مسافات الأمان، فرامل الطوارئ، التحكم في السرعة، نظام رادار لدراسة الطريق قبل الوصول إليه، رصد المشاة، مصابيح تلقائية ذكية.4 أنظمة قيادة من بينها النظام الرياضي، ولوحة عداد ديجيتال.أنظمة تكنولوجية: شاحن لاسلكي، التحكم في تشغيل وإطفاء المحرك بـ زر واحد، شاشة باللمس، كاميرا خلفية.



