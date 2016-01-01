خوفا من الانقراض.. آسيا تستعد لحماية النمور والفيلة

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خوفا من الانقراض.. آسيا تستعد لحماية النمور والفيلة

اتخذ ممثلو 130 دولة مشاركون فى الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأنواع المهاجرة الذي عقد بالهند عدة اجراءات جديدة لحماية النمور والفيلة الأسيوية .

وكانت 6 دول قد تقدمت بخطط لتعزيز الحماية للنمور التى تنتشر على حدود عدد من الدول وحمايتها من الانقراض بعدما فقدت نسبة 40 فى المئة من أعدادها بسبب فقدان موائلها الطبيعية على مدار المئة عام الأخيرة.

وعلى الرعم من أن القوانين الحالية تحمى النمور غير أنها تواجه مزايدا فى كل الدول التى تتواجد بها بسبب التصحر والصيد الجائر على يد الانسان.

فى الوقت نفسة اتخذ المجتمعون قرارات لتعزيز الحماية للفيلة الآسيوية التى تواجه مخاطر متزايدة بسبب فقدان الموائل الطبيعية والصيد الجائر والتسمم والعوائق التى تواجهها فى عمليات الهجرة مثل السكك الحديدية.

تجدر الإشارة إلى أن الهند تعد موطنا لستين فى المئة من تعداد الفيلة الآسيوية وتتقاسم اعداد الفيلة مع عدد من الدول المجاورة مثل بنجلاديش وبوتان وميانمار ونيبال.

المصدر: صدى البلد

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