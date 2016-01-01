اتخذ ممثلو 130 دولة مشاركون فى الاجتماع الثالث عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأنواع المهاجرة الذي عقد بالهند عدة اجراءات جديدة لحماية النمور والفيلة الأسيوية .
وكانت 6 دول قد تقدمت بخطط لتعزيز الحماية للنمور التى تنتشر على حدود عدد من الدول وحمايتها من الانقراض بعدما فقدت نسبة 40 فى المئة من أعدادها بسبب فقدان موائلها الطبيعية على مدار المئة عام الأخيرة.
وعلى الرعم من أن القوانين الحالية تحمى النمور غير أنها تواجه مزايدا فى كل الدول التى تتواجد بها بسبب التصحر والصيد الجائر على يد الانسان.
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التعليقات على خوفا من الانقراض.. آسيا تستعد لحماية النمور والفيلة
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