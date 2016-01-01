

طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط

تتفنن جميع شعوب العالم فى إعداد الكبسة ولم تقتصر على السعودية فقط، وأبدع اليمنيون فى إعدادها، فضلا عن المصريين وجميع الشعوب العربية، فالكبسة وجبة الشعوب العربية، التي اعتاد الأشخاص على عملها فى المناسبات والاحتفالات والعزائم والولائم ،لذلك يقدم لكم الشيف الشربيني طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط .



طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط

انتشر بين العديد من السيدات فى جميع الدول العربية طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة الضغط بشكل مختلف وسريع لإعداد الكبسة.



المكوّنات لـ عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط

أرز بسمتي منقوع بالماء – كوب ونصف

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زيت نباتي - ملعقتان كبيرتانملح - ملعقة صغيرةلسلق الدجاج:دجاج طامل مقطع الى 4 اجزاء – 1زيت نباتي – 3 ملاعق كبيرةبصل – 1قرفة – عودملح – بحسب الرغبةفلفل أسود – نصف ملعقة صغيرةورق غار – 1كبش قرنفل – 3بهارات كبسة – ملعقة كبيرةلتحمير الدجاج:زيت نباتي – 4 ملاعق كبيرةلبن زبادي – 4 ملاعق كبيرةمعجون طماطم – ملعقتان كبيرتانبهارات مشكلة – نصف ملعقة صغيرةملح – نصف ملعقة صغيرةطريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغط:تعاني أغلب رباة المنزل من ضيق الوقت وبالأخص السيدة العاملة، لذلك ابتكر بعض الشيفات طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة الضغط، فهى تعطى مذاقا مختلفا وطريقة سهلة وسريعة لتحضيرها، من أجل توفير الوقت.طريقة عمل كبسة الدجاج فى قدرة ضغطيسخن الزيت في قدر ضغط على حرارة متوسطة و يوضع فيه الدجاج ويحمر حتى يأخذ اللون الذهبي.أضيفي البصلة، عود القرفة، الملح، الفلفل الأسود، ورقة الغار، كبش القرنفل وبهارات الكبسة.أغمرى المكونات واضغطي القدر لـ25 دقيقة حتى ينضج الدجاج تماما.اخلطي في وعاء الزبادي، معجون الطماطم، الزيت، الملح والبهارات حتى تتداخل المكونات.يصفي قطع الدجاج فى صينية فرن واسكبي مزيج الزبادي فوقها.أدخلي الصينية إلى فرن محمّى مسبقا على حرارة متوسطة حتى تتحمر قطع الدجاج.خطوات تحضير الأرز لكبسة قدرة الضغطلتحضير الأرز، حمي الزيت في قدر على حرارة متوسطة وقلبي الارز لـ5 دقائق.عندما يخف الأزر تماما من الماء اسكبي 3 أكواب من مرق الدجاج ونكهي بالملح.عندما يغلي المزيج، خففي النار وغطي القدر حتى يمتص الارز كل السوائل وينضج.الآن تصبح كبسة قدرة لضغط جاهزة للتقديم اسكبي الأرز في طبق التقديم وزيّني وجهه بقطع الدجاج.