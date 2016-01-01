بمكون من مطبخك.. تخلصي من الهالات السوداء فى أقل وقت

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بمكون من مطبخك.. تخلصي من الهالات السوداء فى أقل وقت

تعد القرفة من أهم التوابل التي تحتوي على العديد من الفوائد التى تفيد الجسم، ولكنها أيضًا من الوصفات السحرية للبشرة فهى تساعد على نقاء البشرة ونضارتها والتخلص من البثور والهالات السوداء.

ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم الوصفات المميزة للقرفة.

المكونات:
- ملعقة صغيرة من العسل.
- القليل من التفاح المهروس.
- ملعقة صغيرة من القرفة البودر.

طريقة الاستعمال:
- يمزج التفاح مع العسل والقرفة.
- يوزع المزيج حول العينين والبشرة لمدة 10 دقائق.
- تغسل البشرة بالماء البارد.

المكونات:
- ملعقة صغيرة من القرفة.
- 3 ملاعق من العسل .

طريقة الاستعمال:
- تخلط جميع المكونات معا.
- يوضع الخليط في الميكرويف لمدة 30 ثانية.
- يوضع الخليط على البشرة، ويترك لمدة 10 دقائق.
- تشطف البشرة بالماء البارد.

المصدر: صدى البلد

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