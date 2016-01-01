بمكون من مطبخك.. تخلصي من الهالات السوداء فى أقل وقت

تعد القرفة من أهم التوابل التي تحتوي على العديد من الفوائد التى تفيد الجسم، ولكنها أيضًا من الوصفات السحرية للبشرة فهى تساعد على نقاء البشرة ونضارتها والتخلص من البثور والهالات السوداء.
ووفقًا لما قدمة موقع "boldsky" إليكم أهم الوصفات المميزة للقرفة.
المكونات:
- ملعقة صغيرة من العسل.
- القليل من التفاح المهروس.
- ملعقة صغيرة من القرفة البودر.
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