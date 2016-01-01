

الصين: محاولة سلطات تايوان استغلال فيروس كورونا لـ الاستقلال مصيرها الفشل الصين: محاولة سلطات تايوان استغلال فيروس كورونا لـ الاستقلال مصيرها الفشل

أكدت الصين مجددا اليوم "السبت" أن محاولة إدارة الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان استغلال تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ذريعة للسعي نحو "استقلال تايوان" لن تنجح مطلقا.



جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم مكتب شؤون تايوان في مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "تشو فنغ ليان"، ردا على طلب تايوان الذي وصفه بـ "غير المنطقي" من منظمة الصحة العالمية بقبول مشاركة تايوان في عمليات المنظمة على نحو مؤسسي كامل لا تعوقه أي عراقيل.



وقال ليان "في الواقع، وعلى أساس مبدأ "صين واحدة"، لا توجد عراقيل تعوق خبراء الصحة والطب في تايوان عن المشاركة في الأنشطة الفنية لمنظمة الصحة العالمية بصفتهم الشخصية، ولا توجد عوائق تحول بين تايوان والحصول على المعلومات الصحية الصادرة عن المنظمة، من بين ذلك التطورات الخاصة بمرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد".

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وأضاف ليان أن "إدارة الحزب كثيرا ما أثارت ضجيجا بشأن أمور تايوان المتعلقة بمنظمة الصحة العالمية، بل وهاجمت المنظمة وقدمت طلبات غير منطقية تنتهك اللوائح ذات الصلة للمنظمات الدولية، ولا يتعدى الغرض منها حسابات ومناورات سياسية".