رغم غلق التلفزيون واللاب توب.. زيادة فاتورة الكهرباء أمر حتمي

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رغم غلق التلفزيون واللاب توب.. زيادة فاتورة الكهرباء أمر حتمي

يعتقد الكثير أن غلق أى جهاز كهربائى كفيل بفصل التيار، وبالتالى لا يستهلك هذا الجهاز الكهرباء، ولكن العكس هو الحقيقة.

خطوات بسيطة يمكن فعلها فى بضع دقائق فى التعامل مع الأجهزة الكهربائية لترشيد الاستهلاك لخفض قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية.

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدم الإكتفاء بغلق جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب حيث أن بالرغم من غلقه يستهلك طاقة كهربائية مهدرة (وهو ما يسمى وضع الاستعداد)، لذا يفضل فصل الجهاز من الكهرباء بشكل كامل حتى توفر فى الكهرباء.

كما ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالضغط على زر التشغيل بالتلفزيون لفصله وإيقاف وضع الاستعداد وليس فصل التشغيل فقط من خلال زر الريموت حتى لا يستمر التلفزيون فى استهلاك الكهرباء بعد فصله، حيث أن ترك وضع الاستعداد يهدر كمية من الكهرباء، مما يؤدي إلى زيادة تكلفة فاتورة الكهرباء.

المصدر: صدى البلد

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