

واصلت ارتفاعها الجنوني.. أسعار الذهب اليوم السبت 22 -2 -2020.. واصلت ارتفاعها الجنوني.. أسعار الذهب اليوم السبت 22 -2 -2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم السبت 22 -2 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب.



وارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لأعلى مستوى لها منذ 2013 لتسجل الأوقية 1636 دولار.



أسعار الذهب اليوم السبت

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