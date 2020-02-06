استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم السبت 22 -2 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب.
وارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لأعلى مستوى لها منذ 2013 لتسجل الأوقية 1636 دولار.
أسعار الذهب اليوم السبت
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التعليقات على واصلت ارتفاعها الجنوني.. أسعار الذهب اليوم السبت 22 -2 -2020..
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