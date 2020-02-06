واصلت ارتفاعها الجنوني.. أسعار الذهب اليوم السبت 22 -2 -2020..

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صورة الخبر: واصلت ارتفاعها الجنوني.. أسعار الذهب اليوم السبت 22 -2 -2020..
واصلت ارتفاعها الجنوني.. أسعار الذهب اليوم السبت 22 -2 -2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم السبت 22 -2 -2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب.

وارتفعت أسعار الذهب أمس الجمعة في مصر بقيمة 5 جنيهات خلال التعاملات الصباحية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لأعلى مستوى لها منذ 2013 لتسجل الأوقية 1636 دولار.

أسعار الذهب اليوم السبت

عيار 18 سجل 591 جنيها

عيار 21 سجل 690 جنيها

عيار 24 سجل 789 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 5520 جنيها

المصدر: صدى البلد

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