

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 22- 2 - 2020.. أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت 22- 2 - 2020..

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم السبت 22 -2 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه.



وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية على النحو التالي:



سجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه 15.61 جنيه للبيع 15.51 للشراء.

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سجل سعر اليورو 16.90 جنيه للشراء و 17.01 جنيه للبيعوسجل الفرنك السويسرى 15.99 جنيه للبيع و15.88 جنيه للشراءوبلغ الين ياباني 14 .21 جنيه للشراء و14.31 جنيه للبيع.