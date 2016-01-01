شاهد القطعة الوحيدة من القمر الموجودة فى مصر.. فيديو

آخر الأخباراخبار مصر › شاهد القطعة الوحيدة من القمر الموجودة فى مصر.. فيديو

صورة الخبر: القطعة
القطعة

"لو أطول ها جبلك حتة من القمر" جملة شهيرة يقولها العشاق فيما بينهم باعتبار إن هذا مستحيل والمقصود لو بإيدى أعمل المستحيل هاعمله لكن على بعد أمتار قليلة من نهر النيل بمنطقة أثر النبى يقع المتحف الجيولوجي المصرى الذى يحوى آلاف القطع الأثرية والتراثية ومن ضمنها قطعة من القمر.

ويضم المتحف الجيولوجي المصري عينة من صخور القمر التي تم أخذها من وادى بالقمر يطلق عليه "تاروس ليترو" وذلك خلال رحلة الفضاء الأمريكية أبوللو 17 وذلك فى الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر 1972 والتى أهداها للمتحف العالم الكبير فاروق الباز وقد وضعت فى كرة زجاجية للحفاظ عليها وللكشف عنها من جميع الجوانب.

ويضم المتحف أيضا قطع لأحجار كريمة وقطع من الصخور النارية التى تنتج من انفجار البراكين، كما يضم المتحف أيضا بعض مقتنيات أهداها الملك فاروق للمتحف وهى بعض القطع الصدفية منها صدفة منقوش عليها صورة الملك فاروق وأخرى محفور عليها مشهد من عرض أوبرا عايدة.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاهد القطعة الوحيدة من القمر الموجودة فى مصر.. فيديو

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
95443

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434105%2F%25D8%25B4%25D8%25A7%25D9%2587%25D8%25AF%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B7%25D8%25B9%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2588%25D8%25AD%25D9%258A%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D9%2585%25D8%25B1%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25AF%25D8%25A9%2D%25D9%2581%25D9%2589%2D%25D9%2585%25D8%25B5%25D8%25B1%2D%25D9%2581%25D9%258A%25D8%25AF%25D9%258A%25D9%2588&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager