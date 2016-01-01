قدمت حركة طالبان الإرهابية، الشكر لتنظيم الحمدين في قطر، بقيادة تميم بن حمد آل ثاني، على المساعدات التي تقدمها الدوحة للحركة المتطرفة.
وكتب سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة: "نحن ممتنون لدولة قطر على الجهود التي تقدمها لحركة طالبان".
وكانت الحركة المتطرفة، قد أعلنت اليوم الجمعة، التواصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعد سلسلة من المفاوضات.
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التعليقات على طالبان الإرهابية: "نحن ممتنون لدولة قطر على الجهود التي تقدمها للحركة"
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