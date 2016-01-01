بعد تسليمها لأهلها.. تعرف على قرارات النيابة في قضية طفلة حرائق كفر الشيخ



حرائق كفر الشيخ حرائق كفر الشيخ

قرّرت نيابة مركز الحامول تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، تسليم الطفلة "ع.س" لأهليتها مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها واتخاذ ما يلزم في سبيل منع تعرضها للخطر على أن يتحرر محضر إجراءات بذلك وعرضه على النيابة فور الانتهاء منه.



كما قررت النيابة العامة استعجال تقرير لجنة الأمومة والطفولة حول حالة الطفلة وإعداد تقرير وعرضه على النيابة فور إعداده، وسبل منع تعرضها للخطر، وطلب 4 من المجني عليهم لجلسة تحقيق يوم 27 فبراير الجاري.



وتضمنت قرارات النيابة العامة، إرسال حرز القداحة "الولاعة" المضبوطة إلى المركز لإرسالها إلى أحد المختصين قانونًا لتفريغها من الغاز المملوء بها، والتأكد من ذلك وتحرير محضر إجراءات وعرض الحرز على النيابة عقب ذلك لاتخاذ اللازم، مع استعجال ورود تقرير قسم الأدلة الجنائية.

قد يعجبك أيضا...

وكشفت مباحث مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، لغز تكرار الحرائق ببعض محتويات المنازل بقرية 45 الشراقوة، و تبين أن إحدى التلميذات "ع.س.و" 12 سنة، تلميذة بالصف السادس الابتدائي بمدرسة 45 الشراقوة للتعليم الأساسي، وراء ارتكابها على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال أهالي القرية.ذكرت التحريات أنه أثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على أسباب الحرائق المنتشرة بالقرية، أبلغ مدير إحدى مدارس التعليم الأساسي عن نشوب حريق محدود في 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الابتدائي أثناء تواجدهن بفناء المدرسة.وبعد الفحص تبين قيام إحدى التلميذات مقيمة بذات القرية بارتكاب الواقعة، وبمناقشتها أقرت بارتكابها للواقعة مستخدمة قداحة "ولاعة غاز"، كانت تخفيها داخل حذائها، وأقرت بارتكابها لكافة وقائع الحريق على سبيل اللهو والعبث وبمراجعة وقائع الجريمة التى شهدتها القرية تبين أن معظمها بمنازل أقارب التلميذة.