قرّرت نيابة مركز الحامول تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، تسليم الطفلة "ع.س" لأهليتها مع أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتها واتخاذ ما يلزم في سبيل منع تعرضها للخطر على أن يتحرر محضر إجراءات بذلك وعرضه على النيابة فور الانتهاء منه.
كما قررت النيابة العامة استعجال تقرير لجنة الأمومة والطفولة حول حالة الطفلة وإعداد تقرير وعرضه على النيابة فور إعداده، وسبل منع تعرضها للخطر، وطلب 4 من المجني عليهم لجلسة تحقيق يوم 27 فبراير الجاري.
وتضمنت قرارات النيابة العامة، إرسال حرز القداحة "الولاعة" المضبوطة إلى المركز لإرسالها إلى أحد المختصين قانونًا لتفريغها من الغاز المملوء بها، والتأكد من ذلك وتحرير محضر إجراءات وعرض الحرز على النيابة عقب ذلك لاتخاذ اللازم، مع استعجال ورود تقرير قسم الأدلة الجنائية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على بعد تسليمها لأهلها.. تعرف على قرارات النيابة في قضية طفلة حرائق كفر الشيخ
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق