كمين يكشف فضائح كتائب الإخوان الإلكترونية فى نشر الأخبار المزيفة ضد مصر

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صورة الخبر: تامر الخشاب، مقدم برنامج "كمين"
تامر الخشاب، مقدم برنامج "كمين"


استعرض برنامج "كمين" المذاع على فضائية "الحياة" فضائح لجان الإخوان الإلكترونية، وطريقة زيادة الهاشتاجات المزيفة والتى لم يتداولها المصريين للإضرار بالدولة المصرية.

وكشف تامر الخشاب، مقدم برنامج "كمين"الطرق التى يتبعها جماعة الإخوان الإرهابية لجعل أى هاشتاج يتصدر تويتر، منها نشر الهاشتاجات الإرهابية على البوستات الأكثر تداولا في تويتر من خلال إضافة الهاشتاج المزيف وسط الهاشتاجات الأكثر تداولا حتى لو لم يكن لها علاقة بها أساسا.

طريقة أخرى كشفها تامر الخشاب وهى استخدام طريقة التسويق الالكترونى من خلال إنشاء حسابات تسويقية على تويتر ويتم من خلالها نشر آلاف البوستات فى وقت واحد بضغطة واحدة.

المصدر: elbalad

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