الفلاحين تكشف حقيقة انتقال فيروس الطماطم الجديد من فرنسا إلى مصر

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فيروس الطماطم الجديد


قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن هناك فيروس جديدا أصاب محصول الطماطم بدولة فرنسا نتيجة التقلبات الجوية هناك، لافتا إلي أنه احتمال انتقاله إلي مصر أمر غير وارد لأننا لدينا اكتفاء ذاتي من الطماطم وبالتالي لا نستوردها من فرنسا بل نصدرها للدول الأخرى.

وأشار " أبو صدام " في تصريحات لصدي البلد ، إلي أن الحجر الزراعي يقوم بكافة مهامه علي أكمل وجه (خط الدفاع) ، وذلك لمنع دخول أي أمراض أو أوبئة داخل مصر.

وأضاف " نقيب الفلاحين " أن هناك تشديدا من الدولة والقيادة السياسية علي الكشف الدقيق علي جميع المنتجات المستوردة من الخارج لتجنب انتقال الأمراض والفيروسات ، منوها إلي أن هذا الفيروس لا يصيب الإنسان أو الحيوان

وأوضح أن لدينا استعدادات لاختبار جميع المنتجات الواردة من جميع أنحاء العالم بإتباع المعايير الدولية ، مضيفا أننا لدينا اكتفاء ذاتيا من معظم الخضروات والفاكهة لذا نستورد الحبوب فقط وهي لا تنقل أي أمراض .

ويؤدي فيروس الطماطم الذي انتشر بفرنسا والمعروف باسم "ToBRFV"، إلى ظهور بقع صفراء أو بنية على الثمار وتشوهها، مما يجعل المحاصيل غير قابلة للتسويق، وحذر المسؤولون في وقت سابق من أن انتشاره سيكون له "عواقب اقتصادية كبيرة" على المزارعين.

المصدر: elbalad

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