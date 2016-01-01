قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن هناك فيروس جديدا أصاب محصول الطماطم بدولة فرنسا نتيجة التقلبات الجوية هناك، لافتا إلي أنه احتمال انتقاله إلي مصر أمر غير وارد لأننا لدينا اكتفاء ذاتي من الطماطم وبالتالي لا نستوردها من فرنسا بل نصدرها للدول الأخرى.
وأشار " أبو صدام " في تصريحات لصدي البلد ، إلي أن الحجر الزراعي يقوم بكافة مهامه علي أكمل وجه (خط الدفاع) ، وذلك لمنع دخول أي أمراض أو أوبئة داخل مصر.
وأضاف " نقيب الفلاحين " أن هناك تشديدا من الدولة والقيادة السياسية علي الكشف الدقيق علي جميع المنتجات المستوردة من الخارج لتجنب انتقال الأمراض والفيروسات ، منوها إلي أن هذا الفيروس لا يصيب الإنسان أو الحيوان
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التعليقات على الفلاحين تكشف حقيقة انتقال فيروس الطماطم الجديد من فرنسا إلى مصر
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