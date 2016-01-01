يتميز البلح الأسود بمذاقه الرائع، فهو من أكثر الفاكهة المحببة لدى العديد من الأشخاص، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية للجسم بسبب ما يحتويه البلح الأسود من فيتامينات ومعادن.
كما يحتوي البلح الأسود على مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة السرطان، ويمتلك قدرة رهيبة على علاج مشاكل الجهاز الهضمي، خاصة عسر الهضم والإمساك.
ويتميز البلح الأسود بفوائده الرائعة للبشرة والشعر حسب ما أشار موقع "bold sky" ومن أبرز فوائده للبشرة والشعر التالي:
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التعليقات على ما الذي يحدث للجسم عند تناول البلح الأسود؟
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