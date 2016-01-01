كشفت وسائل إعلام ليبية عن وجود الإرهابي سعد عبدالسلام الطيرة المعروف بـ"أبي الزبير الدرناوي" بين صفوف الميليشيات الموالية لتركيا في طرابلس.
ونشرت صحف ليبية صورة للإرهابي الدرناوي داخل مدرعة تركية التي يطلق عليها اسم "لميس"، مما يؤكد مشاركته في المعارك ضد الجيش الليبي بطرابلس.
وأشارت إلى أن الطيرة هو أحد القيادات الإرهابية الفارة من درنة عقب تمكن الجيش الليبي من تحرير المدينة، حيث ثبت تورطه أكثر من مرة في مواجهة القوات المسلحة خلال تحرير درنة.
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التعليقات على أسلحة أردوغان بيد الميليشيات.. إرهابي ليبي يقود مدرعة تركية في طرابلس.. صورة
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