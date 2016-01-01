كيف تحمي نفسك من مرض السكر .. شاهد



مرض السكر مرض السكر

قدم الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، نصائح لمرضى السكر.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأنسولين عبارة عن طاقة للخلية لإدخال السكر إلى الدم.



وأشار حمدي إلى أن تناول الحبوب أو الأنسولين ترجع إلى حاجة الجسم وطبيعته، كاشفا أن الأطفال لا يمكن معالجتهم إلا بالأنسولين.

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وطالب مرضى السكر بالقيام بتمارين رياضية مع ضرورة المشي السريع أو الجري الأمر الذي يؤدي إلى تقوية عضلة القلب.وأضاف، الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، أن مريض السكر بعد سن الأربعين يفقد ما بين 350 إلى 400 جرام من العضلات سنويا، لذلك طالبه بإجراء تمارين رياضية لتقوية العضلات بواقع 30 دقيقة في اليوم، قائلا : الرياضة علاج لمرضى السكر.