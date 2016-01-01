كيف تحمي نفسك من مرض السكر .. شاهد

قدم الدكتور أسامة حمدي استاذ أمراض الباطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، نصائح لمرضى السكر.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأنسولين عبارة عن طاقة للخلية لإدخال السكر إلى الدم.
وأشار حمدي إلى أن تناول الحبوب أو الأنسولين ترجع إلى حاجة الجسم وطبيعته، كاشفا أن الأطفال لا يمكن معالجتهم إلا بالأنسولين.
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