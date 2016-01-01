"الماتش" يكشف كواليس طرد كهربا وخناقته مع عبدالله جمعة.. فيديو

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كواليس طرد كهربا وخناقته مع عبدالله جمعة

كشف برنامج الماتش، والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، عن كواليس طرد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، وخناقته مع عبدالله جمعة عقب مباراة كأس السوبر.

وعرض حتحوت فيديو لسبب طرد كهربا، حيث قام بضرب عبدالله جمعة، عقب قيام الأخير بالاحتفال أمام جمهور الأهلي عقب تسجيله هدف الانتصار أمس في كأس السوبر، بالإضافة للخناقة بين أليو بادجي وجونيور أجاي لاعبي الأهلي، وعمر السعيد لاعب الزمالك.

وعرض حتحوت فيديو للحكم وهو يقوم بإشهار البطاقة الحمراء في وجه كهربا قبل خروجه من أرضية الملعب.

يذكر أن نادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر المصري، وذلك بعد فوزه على النادي الأهلي، بالضربات الترجيحية، بنتيجة 4-3، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

المصدر: elbalad

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