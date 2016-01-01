فيديو.. العرابي يكشف كواليس إجراء مبارك لعملية جراحية في ألمانيا



إجراء مبارك لعملية جراحية في ألمانيا إجراء مبارك لعملية جراحية في ألمانيا

كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، كواليس إجراء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عملية جراحية في ألمانيا أثناء توليه منصب سفير مصر في ألمانيا.



وأضاف العرابي خلال لقائه مع الإعلامي



أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه عرف بالأمر قبل قدوم مبارك لألمانيا بأسبوع، وذلك عندما طلب

منه السفر إلى ميونخ لتجهيز المطار والمستشفى والإقامة دون أن يعلم أنها للرئيس مبارك.

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وتابع أنه لم يكن أحد يعرف بهذا الأمر غير زوجته، وأحد أفراد السفارة الذين استعان بهم ليساعده في اتخاذ الإجراءات دون أن يخبره بالسبب الحقيقي لهذه التجهيزات.