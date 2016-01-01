كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، كواليس إجراء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عملية جراحية في ألمانيا أثناء توليه منصب سفير مصر في ألمانيا.
وأضاف العرابي خلال لقائه مع الإعلامي
أحمد مجدي في برنامج «فنجان قهوة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه عرف بالأمر قبل قدوم مبارك لألمانيا بأسبوع، وذلك عندما طلب
منه السفر إلى ميونخ لتجهيز المطار والمستشفى والإقامة دون أن يعلم أنها للرئيس مبارك.
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التعليقات على فيديو.. العرابي يكشف كواليس إجراء مبارك لعملية جراحية في ألمانيا
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