احتفل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي الزمالك مع الجماهير، وذلك عقب عودة بعثة الفريق إلى مطار القاهرة الدولي قادمين من الإمارات.
وتوج فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بكأس السوبر المصري والإفريقي على حساب الأهلي والترجي التونسي خلال الأسبوع الماضي.
وقفز بعض من لاعبي نادي الزمالك على سقف أتوبيس الفريق الذي وصل الى المطار وذلك في إطار احتفالاتهم مع الجماهير.
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التعليقات على شاهد.. كيف احتفل لاعبو الزمالك مع الجماهير في مطار القاهرة
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