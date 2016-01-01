قضي الأمر.. اتحاد الكرة: قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في موعدها



قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في موعدها قمة الدوري بين الأهلي والزمالك في موعدها

تمسكت اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى بإقامة مباراة القمة بين النادى الاهلى والزمالك فى الدورى الممتاز في موعدها.



ويلتقي الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون غريمه التقليدي النادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر يوم الإثنين القادم فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.



من جانبه قال عزمى مجاهد مدير إدارة المتابعة فى الجبلاية أن عمرو الجنايني وأعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة أكدوا على إقامة القمة فى الدورى فى موعدها ولا نية للتأجيل لدى اتحاد الكرة.

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لفت إلى أن اتحاد الكرة حصل على موافقة من الجهات الأمنية من أجل إقامة قمة الدورى المؤجلة فى موعدها المحدد مسبقا موضحا أن الجبلاية تتمسك بإقامة المباراة تفاديا لارباك جدول المسابقة المحلية.وتجتمع لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة بعد غد الأحد أو الإثنين من أجل اتخاذ عقوبات صارمة حيال الأحداث المؤسفة التى صاحبت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك الذى أقيم مساء أمس الجمعة في الإمارات.ونشبت مشادة قوية بين ياسر ابراهيم لاعب الأهلي وزميله في الزمالك يوسف أوباما عقب انتهاء مباراة السوبر المصري الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.وانفعل ياسر إبراهيم عقب تتويج الزمالك بلقب السوبر المصري، ورصدت عدسات صدى البلد ما حدث ووجه ياسر إبراهيم الى الجماهير إشارات عنيفة، وبدأ لاعبو الأهلي في احتواء الموقف وتدخل أوباما وخطف قميص ياسر بداعي الاستفزاز.كما شهد اللقاء مشادة بين طارق حامد ومحمود عبدالمنعم كهربا إلى جانب اشتباكات بين اليو بادجى وعمر السعيد عقب انتهاء اللقاء كما دخل فى اشتباك الثنائى وليد سليمان وإمام عاشور لاعب الزمالك عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة فضلا عن إشارة شيكابالا الى الجماهير بشكل خارج عن الآداب العامة.تغلب فريق الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 وتوج بالسوبر المصري وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.