تنظم كلية هندسة المطرية بجامعة حلوان للعام الخامس على التوالي، أكبر مسابقة علمية هندسية بعنوان :Triple S (Structure Student Show) لتطبيق ما يدرسه الطلاب نظريا وتنفيذه عمليا.
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد الكلية، وإشراف الدكتور محمد حلمى أستاذ التحليل الانشائى بالكلية ومؤسس مسابقة “Triple s”
وتحرص جامعة حلوان على تشجيع الطلاب للابتكار والإبداع وتشجيعهم على ريادة الأعمال والابتكار، وتؤهل هذه المسابقة طلاب كلية الهندسة ليصبحوا على دراية كاملة بكل ما هو أكاديمي وعملي في آن واحد، وتساعد الطلاب على الإلمام بالواقع العملى للمجال الخاص بهم و رفع كفاءة الخريجين و زيادة قدرتهم على البحث و الإبداع و التفكير لتأهيلهم لسوق العمل.
وتنقسم المسابقة إلى أربعة أقسام وهم مسابقة كبرى الاسباجتى ويتم إعلانها الفرقة الاولى مدنى لإنشاء كوبرى بإستخدام المكرونة الاسباجتى على أشكال هندسية معينة يصل وزنه الى كيلو ليستطيع تحمل أوزان تصل الى 100 كيلو ، والمسابقة الثانية وهى General projects
وهى تعد أكبر المسابقات الانشائية التى تظهر مدى التميز و الإبداع والقدرة على حل مشاكل موجودة على أرض الواقع، والمسابقة الثالثة هى
EPD
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التعليقات على أبريل المقبل.. هندسة المطرية تنظم أكبر مسابقة علمية للعام الخامس
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