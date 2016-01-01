جامعة العريش تعلن عن وظائف خالية

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صورة الخبر: جامعة العريش
جامعة العريش


أعلنت جامعة العريش عن فتح باب التقديم لشغل الوظائف التالية:
مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.
مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.
مدير عام الشئون المالية.
مدير عام الإدارة العامة للشئون الهندسية.
مدير عام الإدارة العامة لشئون الدراسات العليا والبحوث.
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية.

تسلم الطلبات باليد للأمانة الفنية للجنة اختيار شغل وظائف الإدارة العليا بمقر الإدارة العامة للجامعة (مكتب الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالبلد – بجوار مجلس مدينة العريش – العريش – محافظة شمال سيناء).

يتسلم الطلبات أمين الجامعة المساعد ، مدير عام الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

المصدر: elbalad

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