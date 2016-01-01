تحت رعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تشارك جامعة الازهر، في مبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون صحة)، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والإدارة الطبية بجامعة الأزهر، بدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة أماني الشريف عميدة كلية الصيدلة، ولجنة المشاركة المجتمعية بالكلية.
وتنطلق الحملة بداية من كلية الصيدلة (بنات) خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٢ مارس للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
ووفقًا لبيان المركز الإعلامي، تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة تثقيفية توعوية لنشر ثقافة الوقاية، وكذلك الكشف بجهاز "ماموجرام" مجانًا، وتقديم العلاج والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.
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التعليقات على حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكليات البنات في الأزهر .. الاثنين القادم
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