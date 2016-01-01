حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي بكليات البنات في الأزهر .. الاثنين القادم

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تحت رعاية الدكتور محمد حسين المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، تشارك جامعة الازهر، في مبادرة رئيس الجمهورية (١٠٠ مليون صحة)، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، والإدارة الطبية بجامعة الأزهر، بدعم ومتابعة من الدكتور مصطفى عبدالغني نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة أماني الشريف عميدة كلية الصيدلة، ولجنة المشاركة المجتمعية بالكلية.



وتنطلق الحملة بداية من كلية الصيدلة (بنات) خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى ٢ مارس للتوعية والكشف المبكر عن سرطان الثدي.



ووفقًا لبيان المركز الإعلامي، تتضمن الحملة فعاليات وأنشطة تثقيفية توعوية لنشر ثقافة الوقاية، وكذلك الكشف بجهاز "ماموجرام" مجانًا، وتقديم العلاج والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر.

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وعلى هامش الحملة، تقام يوم الاثنين المقبل محاضرات توعوية لكل من الدكتورة علا سيد، رئيس اللجنة المنظمة للحملة، عن أسباب السرطان والوقاية منه، والدكتورة سلوى الهلوتي، عن مراحل وأخطار مرض السرطان.يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين جامعة الأزهر ووزارة الصحة والسكان للكشف والاطمئنان على صحة المرأة المصرية.