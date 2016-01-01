

6 وصفات لترطيب البشرة الجافة بالموز 6 وصفات لترطيب البشرة الجافة بالموز

يبدو فصل الشتاء بمثابة اختبار لبشرتنا، حيث يمتص الطقس البارد والقاسى فى فصل الشتاء رطوبة بشرتنا ويجعلها جافة وبالتالى تبدأ سلسلة من تحديات العناية بالبشرة، فليس من السهل على الإطلاق الحفاظ على بشرتنا فى صحة مثالية خلال فصل الشتاء لذا حان الوقت لمنحها عناية إضافية وتجربة بعض الوصفات الطبيعية لترطيب البشرة.

وصفات لترطيب البشرة الجافة بالموز

يعد الموز عنصرًا مثاليًا فى أى وصفات لترطيب البشرة الجافة، فهو مصدر غنى لفيتامينات A وB وC وD وغنى بالزيوت الطبيعية والكربوهيدرات والبوتاسيوم، وفقًا لما ذكره موقع "بولد سكاى" الهندى.



الموز

وبفضل هذه المكونات فإن الموز يساعد بشكل مثالى على تغذية البشرة وتحسين نسيجها ويساعد بشكل خاص على ترطيب البشرة الجافة لا سيما إذا خلطناه مع مكونات أخرى معروفة بخصائص الترطيب كفيتامين E والعسل.



ترطيب البشرة الجافة بالموز والعسل

يعد العسل واحدًا من أكثر المكونات فاعلية فى ترطيب البشرة والحفاظ على البشرة رطبة لأطول وقت، أما فيتامين E فهو أحد مضادات الأكسدة القوية التى تقاوم أى أضرار للجذور الحرة وتجدد البشرة. لذا يمكنك استخدام الموز مع العسل وفيتامين E فى عدة وصفات لترطيب البشرة الجافة.



لعمل الوصفة نقطع ثمرة موز إلى أجزاء صغيرة ثم نهرسها بالشوكة، بعدها نضيف ملعقة كبيرة من العسل ونقلبهم جيدًا ثم نضيف محتويات كبسولة فيتامين E ونخلطهم جيدًا. ضعى طبقة من الخليط على وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اغسلى وجهك.



ترطيب البشرة بالموز والزبادى

بينما يعمل الموز على تحسين مرونة الجلد، يعمل حمض اللبنيك الموجود فى الزبادى على تقشير الجلد وتحسين مظهره. لذلك يمكنك استخدام موزة وملعقتين كبيرتين من الزبادى لعمل وصفة لترطيب البشرة.

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الموز والزبادىولعمل الوصفة اهرسى ثمرة الموز باستخدام شوكة، ثم أضيفى الزبادى واخلطيهما جيدًا حتى يتجانس الخليط. ضعى العجينة بالتساوى على وجهك واتركيها من 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسليه جيدًا.وصفة الموز والعسل وزيت الزيتون لترطيب البشرة الجافةمن المعروف عن زيت الزيتون أنه مثالى فى ترطيب البشرة وزيادة نعومتها، الأمر نفسه ينطبق على العسل والموز. لذا بإمكانك أن تحصلى على وصفة ثلاثية للترطيب بخلط المكونات الثلاث.لعمل الوصفة اهرسى موزة مع ملعقة كبيرة من العسل وملعقة كبيرة من زيت الزيتون واخلطى جميع المكونات معًا جيدًا ثم طبقى العجين على وجهك واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسليه جيدًا.وصفة الموز والزبدة لترطيب البشرة الجافةنظرًا لأن الزبدة هى مصدر غنى بفيتامين أ والأحماض الدهنية فإنها ستمنحك توهجًا طبيعيًا للبشرة.لذلك يمكنك استخدامها فى واحدة من أفضل وصفات ترطيب البشرة الجافة، ولعمل الوصفة اخلطى موزة مهروسة مع ملعقتين كبيرتين من الزبدة غير المملحة بعد خفقها جيدًا حتى تصبح ناعمة، وضعى طبقة متساوية من المزيج على وجهك واتركيه من 15 إلى 20 دقيقة ثم اغسليه جيدًا.ترطيب البشرة بالموز والحليب والورديحتوى الحليب على حمض اللبنيك الذى يزيل خلايا الجلد الميتة والشوائب من الجلد، وهو ما يساعد على درء الجفاف والحفاظ على ترطيب البشرة، أما الورد فله خصائص ممتازة مضادة للالتهابات وتحافظ على الجلد من التهيج والاحمرار.الحليب والوردويمكن استخدام الحليب والموز والورد معًا فى وصفة لترطيب البشرة الجافة باستخدام ثمرة موز وملعقتين كبيرتين من الحليب الخام وملعقة كبيرة من الزبدة غير المملحة وحفنة من بتلات الورد.نضع كل المكونات فى الخلاط ونطحنها لبضع ثوان للحصول على عجينة ناعمة ثم نطبقها على الوجه ونتركها من 10 إلى 15 دقيقة ثم نغسلها جيدًا.ترطيب البشرة الجافة بالموز والأفوكادويحتوى الأفوكادو على فيتامين C و E اللذان يساعدان على تغذية وترطيب البشرة ويحافظ على الزيوت الطبيعية فى البشرة.ولاستخدامه نحضر نصف ثمرة موز مع نصف ثمرة ناضجة من الأفوكادو ونهرسهما جيدًا فى وعاء ونطبق العجين على البشرة ثم نتركها 15 إلى 20 دقيقة ونشطفها فى وقتٍ لاحق بالماء الفاتر ثم نرطب البشرة باستخدام كريم ترطيب.