4 نصائح تساعدك على اختيار اللون المناسب لجدران المطبخ

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4 نصائح تساعدك على اختيار اللون المناسب لجدران المطبخ

تشعر المرأة بالحيرة عند اختيار ألوان طلاء الجدران وخاصة المطبخ، الذى ينطبق عليه اختيار ألوان الأجهزة الكهربائية من غسالة وثلاجة وغسالة صحون وغيرها من أجهزة المطبخ بالإضافة إلى قطع الديكور المختلفة، حتى تظهر بشكل أنيق للمطبخ، لذلك تفضل اختيار ألوان محايدة لتتيح لها حرية اختيار الألوان الأخرى، أو ألون فاتحة أو داكنة وغيرها من أشكال الألوان، لذلك نشر تقرير بموقع "dchristjan"، نصائح لاختيار ألوان طلاء جدران المطبخ والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.

نصائح لاختيار ألوان طلاء جدران المطبخ :

ألوان محايدة أو فاتحة
تؤثر الألوان على الحالة النفسية للمرأة، لذلك يجب أن تفكر في وظيفة الألوان أولاً قبل اختيارها، فإذا كانت المرأة تبحث عن الشعور بالسعادة والفرح والنشاط، عندئذ يفضل اختيار الألوان الفاتحة مثل الأصفر والأخضر، أما إذا كانت تريد أن تختار أجهزة كهربائية مختلفة الألوان، هنا ينصح بطلاء الجدران بألوان محايدة مثل الرمادى والبيج وغيرها .
ألوان الخزائن وأجهزة المطبخ
يجب على المرأة التفكير في ألوان الخزائن وأجهزة المطبخ، لتختار لون طلاء الجدران المناسب لهما، مثل عند اختيار خزائن ذات لون أزرق يفضل طلاء الجدران باللون الأبيض الناصع أو ألوان محايدة.

تناسق لون المطبخ مع غرف المنزل
يفضل عند اختيار ألوان طلاء جدران المطبخ، الإطلاع على لوحة الألوان لاختيار اللون المناسب مع طلاء جدران غرف المنزل، حتى يحدث تناسق بين الألوان، مع مراعاة تفاعل الألوان مع ألوان الأجهزة .

اختيار عينات الطلاء
يفضل تحضير عينات مختلفة من ألوان طلاء الجدران لاختيار الألوان المناسبة، والمتناسقة مع لون الأرضيات والأقمشة والخزائن حتى لا تضطر لشراء ألوان طلاء أخرى وتغيرها بين الحين والآخر مما يضطرك لإنفاق الكثير من الأموال، دون فائدة منها.

المصدر: موقع "dchristjan"

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