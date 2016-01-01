5 أخطاء تجنبيها عند وضع المانيكير .. هز الزجاجة واستخدام القطن أبرزها



أخطاء تجنبيها عند وضع المانيكير أخطاء تجنبيها عند وضع المانيكير

تسعى جميع النساء للحصول على أظافر مثالية، فطلاء الأظافر هو فن، وليس مجرد تلوين للظفر باللون الذى ترغبين فيه، وطلاء الأظافر بسلاسة يحتاج ربما إلى سنوات حتى يتقن بالشكل اللازم، فطلاء الأظافر هى محاول لتدليلها، وإظهارها فى أبهى صورها.



ويقع معظمنا فى أخطاء عند تجميل الأظافر الأمر الذى يؤثر على شكلها ولا يخرجها بالشكل المثالى الذى نرغب فيه، وفى هذا التقرير نرصد أبرز الأخطاء الذى يقع فيها معظمنا عند وضع طلاء الأظافر.



هز الزجاجة

من الأخطاء التى يقع فيها معظمنا هو هز زجاجة المانيكير جيدا وهو خطأ كبير يتسبب فى تكون فقاعات الهواء داخل الطلاء، عليكى فقط لفها بلطف بين راحة يديكِ.

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طلاء الأظافر فى اتجاهات مختلفةفى بعض الأحيان، نستخدم الفرشاة فى طلاء الأظافر ذهابا وإيابا، و هذا لا يمنحنا لمسة نهائية خالية من العيوب، لكن عليكِ أن تبدأى من منتصف أسفل الظفر لأعلى لملء الظفر، مع تكرار الحركة حتى استكمال الظفر بأكمله.تشكيل الأظافر أولاتجميل الأظافر فى المنزل يستلزم أيضًا تشكيل أظافرك، أفضل وقت للقيام بذلك هو قبل أن تبدأى طلاء الأظافر، قومى بقص وضبط أظافرك بالشكل المرغوب ثم امضى قدما نحو طلاء الأظافر.استخدام القطناستخدام القطن لإصلاح الأخطاءأثناء طلاء الأظافر، غالبًا ما ينتشر طلاء الأظافر فى المنطقة المحيطة بالظافر، هذا لا يعطينا بالضبط المظهر الذى نريده، وبالتالى نقوم بمسحها بقطعة من القطن، هذا خطأ بالغ بسبب التصاق ألياف القطن برسم الظفر المبلل وتدمر مانيكيرك الطازج، يمكنك بدلاً من ذلك استخدام أعواد خشبية لتكون دقيقة وفعالة فى حل مشكلتك.تشكيل الأظافرعدم استخدام قاعدة شفافةاستخدام قاعدة شفافة يساعد على حماية الظفر ويساعد على التطبيق السلس للطلاء، كما أنه يساعد على جعل طلاء الأظافر يدوم لفترة أطول، يقوم أيضا القاعدة الأساسية بمنحك قماشا ناعما للعمل به.